Algeria: ambasciatore Pugliese, dialogo strategico proseguirà dopo le elezioni (4)

- L’Autorità indipendente per le elezioni dell’Algeria ha comunicato che sono circa 2.500 le liste elettorali rappresentate al livello nazionale. Nella maggior parte, circa la metà, prevalgono quelle indipendenti, mentre le restanti, intorno a 1.200, sono espressione dei 18 partiti politici di vario orientamento che concorreranno per i seggi in parlamento. “Ci avviciniamo a queste elezioni in un anno che è stato eccezionale per tutti, non solo per l’Algeria, caratterizzato dalla crisi pandemica mondiale che ha reso più fragili tutte le economie, compresa quella algerina”, aggiunge ancora Pugliese. “Nel disegno che in parte ha realizzato, Tebboune ha cercato di coinvolgere una fascia molto più larga di giovani, invitandoli a partecipare al processo di rinnovamento del Paese, indicando anche delle percentuali minime di giovani che devono candidarsi e favorendo la presentazione di liste indipendenti. E questo in un’ottica pluralistica di una più ampia partecipazione alla vita politica e al processo elettorale”, conclude il diplomatico italiano. (Ala)