Covid: Guerini, dalla Marina contributo determinante alla gestione dell’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’inedita gestione dell’emergenza sanitaria il contributo della Marina, in stretta sinergia con le altre componenti della Difesa, è stato determinante: sin dai primi giorni della pandemia le donne e gli uomini della Marina hanno fornito il loro prezioso contributo in tutte le operazioni della Difesa, dapprima nel tracciamento del virus e successivamente nella campagna di vaccinazione, riuscendo altresì a garantire sostegno medico infermieristico nelle Rsa e negli enti ospedalieri. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso alla Giornata della Marina militare nel 160mo anniversario dalla sua nascita. “A questo proposito voglio ricordare l’inaugurazione del nuovo centro vaccinale all’interno dell’Arsenale, grazie alle sinergie messe in campo dalla Marina, dall’ Asl e dal comune di Taranto, con il sostegno della Regione Puglia e della Protezione Civile: un’ulteriore prova della concretezza delle nostre Forze armate e dello storico legame che unisce la Marina alla città in cui è ospitata”, ha detto. (Rin)