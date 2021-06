Milano: residenti e commercianti, forze dell'ordine e istituzioni intervengano contro “mala movida” in via Cesariano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine e le istituzioni si attivino contro la “mala movida” esplosa dopo la riapertura dei locali in via Cesariano. Lo chiedono in una lettera aperta i condomini di via Cesariano 7 che hanno coinvolto i condomini di via Cesariano ai numeri civici 6, 8, 9, 5 e i gestori di 5 locali che si affacciano sulla via. Nella lettera viene chiesto al Commissariato territorialmente competente e a Questura, Comando dei Carabinieri e Uffici della Polizia Locale, che possa essere garantito un maggiore presidio e controllo, in particolare nei giorni di festa e prefestivi e che possano essere garantiti interventi cautelativi e preventivi. Al Municipio 1, al Comune di Milano, Assessorato alla Sicurezza e Coesione sociale viene invece chiesto di intervenire affinché si possa programmare e instaurare un tavolo di confronto, analisi e proposta per la "piazzetta" Cesariano che coinvolga gestori dei locali ed esercizi commerciali, residenti, scuole e istituzioni, “perché crediamo profondamente che la Politica e le istituzioni debbano riassumere il ruolo di guidare e facilitare cambiamenti, sciogliere nodi e trovare soluzioni anche tra interessi contrapposti”. Via Cesariano si trova tra il parco Sempione, via Canonica e l'arco della Pace. Dagli anni ottanta una buona urbanizzazione ha trasformato una via di scorrimento interna al quartiere in una "piazzetta" (così la chiamano i ragazzi) che accoglie dal pomeriggio i giochi dei bambini che escono dalle scuole elementari, dalle materne e dai nidi, e dalle diciotto circa i ragazzi, giovani e meno giovani, dell'aperitivo, che possono scegliere tra ben sei locali che si affacciano sulla piazza nel raggio di poche centinaia di metri. (segue) (Com)