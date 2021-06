Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese, sulla Libia posizioni “pienamente coincidenti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia e l’Algeria continuano ad avere sul dossier Libia “delle posizioni sovrapponibili, se non addirittura pienamente coincidenti”. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” l’ambasciatore d’Italia ad Algeri, Giovanni Pugliese, in un’intervista concessa a pochi giorni dalle prime consultazioni legislative sotto la nuova Costituzione e senza l’ex presidente Abdelaziz Bouteflika. “Condividiamo le posizioni algerine e loro le nostre sulla Libia. Questo è stato confermato nel dialogo politico tra i due governi. Solo nell’ultimo mese c’è stata una conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il presidente Abdelmajid Tebboune che si è svolta in un’ottima atmosfera in cui si è parlato di Libia e di altre crisi regionali. Poche settimane dopo, c’è stato un contatto telefonico tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, con l’omologo Sabri Boukadum, che hanno di nuovo parlato di Libia e di Medio Oriente”, ricorda il diplomatico italiano. (segue) (Ala)