Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese, sulla Libia posizioni “pienamente coincidenti” (2)

- Secondo alcuni osservatori, l’Algeria rappresenta un’ancora di stabilità in una regione instabile. “Indubbiamente, l’Algeria è sicuramente un attore fondamentale. La Libia costituisce per l’Algeria, come del resto per l’Italia, un dossier prioritario non solo di politica estera ma di sicurezza nazionale, che presenta anche delle opportunità di sviluppo economico. Nella sua recente visita ad Algeri del 31 maggio, il primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba ha portato, insieme a una significativa delegazione imprenditoriale, una delegazione ministeriale molto numerosa, che poi il giorno si è recata a Roma”, riferisce ancora Pugliese. Libia e Algeria condividono diversi temi di interesse comune, come ad esempio la sicurezza delle lunghe frontiere terrestri e la lotta al terrorismo, ma ci sono anche dossier economici dove potrebbe inserirsi anche l’Italia. Durante la visita di Dabaiba ad Algeri, ricorda Pugliese, “si è discusso del tema dell’interscambio commerciale e degli investimenti che gli algerini potrebbero fare in Libia con i partner libici, ma hanno parlato anche di energie rinnovabili, quindi i temi di innovazione tecnologica”. (segue) (Ala)