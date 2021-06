Italia-Algeria: ambasciatore Pugliese, sulla Libia posizioni “pienamente coincidenti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una recente intervista all’emittente televisiva qatariota “Al Jazeera”, il presidente dell’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha definito Tripoli “una linea rossa” per la sicurezza nazionale algerina. “Non possiamo accettare che una capitale africana e magrebina venga occupata da mercenari", ha detto il capo dello Stato. Secondo Pugliese, si tratta di dichiarazioni condivisibili dall’Italia. “L’Algeria, e per certi versi anche noi, rifiuta che Tripoli sia una capitale occupata da mercenari stranieri. La Libia deve tornare in mano ai libici con una presenza straniera ridotta in modo progressivo”, conclude l’ambasciatore. (Ala)