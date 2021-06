Covid: Toia (Pd), voto Parlamento Ue è svolta, Commissione deve tenerne conto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del Parlamento europeo sulla sospensione dei brevetti dei vaccini è un punto di svolta e la Commissione europea ne deve tenere conto nel tavolo del negoziato all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo ha dichiarato in una nota l'eurodeputata del Pd, Patrizia Toia. "Il voto del Parlamento europeo di Strasburgo sulla risoluzione sui brevetti dei vaccini, in cui si propone una deroga all'accordo Trips con la sospensione temporanea della proprietà intellettuale e l'aumento della produzione nei Paesi in via di sviluppo, è un passaggio di svolta che segna il punto di arrivo di mesi di dibattiti e di mobilitazione della società civile", ha affermato. "Ora la Commissione europea ne deve tenere conto nel negoziato all'Omc, con la consapevolezza che, qualunque sia l'esito della trattativa, dopo questa pandemia senza precedenti e dopo il voto dei rappresentanti dei cittadini a Strasburgo un rigido e intoccabile status quo sui diritti di proprietà intellettuale non è più un'opzione", ha continuato. "Va trovato un nuovo equilibrio che tuteli il diritto di proprietà e gli investimenti alla ricerca e allo stesso tempo garantisca il diritto alla salute e alle cure salvavita per tutti", ha sottolineato Toia. "Il testo della risoluzione è un buon risultato per il Gruppo dei Socialisti e Democratici che, insieme alle altre forze progressiste, hanno ottenuto la richiesta per un aumento della produzione globale attraverso Covax, la richiesta di rafforzare le catene di approvvigionamento e di condividere tecnologie e conoscenze sulla produzione dei vaccini aumentando gli investimenti mirati", ha concluso. (Beb)