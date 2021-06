Difesa: Guerini, Italia ha interesse che il mare sia un luogo sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occasioni come quella odierna, oltre a rappresentare un momento importante per celebrare il passato e un’opportunità per tracciare un consuntivo del presente, devono costituire anche lo stimolo per guardare alle progettualità future e alle necessità che il quadro geopolitico di riferimento ci chiede: oggi più che mai, a fronte delle costanti minacce, della complessità e dell’ampiezza degli spazi marittimi, l’Italia ha interesse che il mare sia un luogo sicuro, che sia garantita la percorribilità delle linee di comunicazione, che non sia interrotto l’approvvigionamento delle materie prime ed energetiche e che sia mantenuta la capacità di esportare i prodotti italiani nel mondo. Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo discorso alla Giornata della Marina militare nel 160mo anniversario dalla sua nascita. “Per questo il nostro continuerà ad essere un Paese molto attivo sul piano dell’azione politico-diplomatica e del sostegno anche militare, svolgendo appieno un ruolo che mira a favorire un confronto costruttivo a 360 gradi, come strumento per dare sempre maggiore impulso al dialogo e alla cooperazione tra Stati”, ha detto. (Rin)