Spagna: ministra Calvino, economia è entrata in una nuova fase e la ripresa è a buon ritmo

- L'economia spagnola "è entrata in una nuova fase, la ripresa è in corso e stiamo chiudendo il divario creato dalla pandemia ad un buon ritmo". Lo ha affermato la ministra dell'Economia e della Trasformazione digitale della Spagna, Nadia Calvino, nel corso del suo intervento al "Forum economico internazionale" organizzato dal quotidiano "Expansion", spiegando che l'orizzonte è quello di recuperare i livelli pre-crisi del Pil entro la fine del 2022 e proseguire nella crescita nel 2023. La ministra ha sottolineato che alcune delle "ferite" e degli "squilibri" provocati dalla crisi finanziaria del 2008 non erano ancora "guariti" prima dello scoppio della pandemia del Covid-19. Secondo Calvino, quello a cui la Spagna deve aspirare non è solo "uscire rapidamente" dalla situazione di crisi, ma "ma farlo in modo diverso", promuovendo allo stesso tempo una profonda trasformazione del tessuto produttivo, economico e sociale. Questo, ha spiegato la ministra dell'Economia e della Trasformazione digitale, permetterà di aumentare la produttività, creare occupazione di qualità fin dall'inizio ed elevare la crescita potenziale a medio termine oltre il 2 per cento. Calvino ha rimarcato che salute ed economia "vanno di pari passo" e ha posto il punto di svolta della crisi nel processo di vaccinazione, che "sta avanzando rapidamente", permettendo di avere "buone prospettive per l'estate".(Spm)