Imprese: Leodori (Regione Lazio), puntiamo e essere primi per economia sostenibile

- "Eventi come questo rappresentano una grande opportunità a livello nazionale per un proficuo scambio di idee e di confronto tra il pubblico e il privato, esperti e cittadini consumatori, e tutti gli stakeholder coinvolti nella trasformazione sostenibile delle imprese". Così in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori che ha partecipato al Congresso nazionale 2021 dal titolo 'Future Respect – Imprese sostenibili. Pratiche a confronto' in corso di svolgimento a Roma presso lo Stadio di Domiziano. "Noi come Regione stiamo lavorando affinché il Lazio diventi la regione italiana dell'economia circolare e sostenibile. In questi anni abbiamo fatto tanto per la sostenibilità ambientale: dall'efficientamento energetico degli edifici pubblici al Piano per la qualità dell'aria e al Piano Lazio Green - spiega - ci siamo impegnati per eliminare la plastica dagli uffici pubblici con Lazio plastic free e continuiamo su questa strada. Per il Lazio, che ha un grande patrimonio di imprese di ricerca, la sostenibilità è anche una grande opportunità di sviluppo e di rilancio dopo la grave crisi causata dalla pandemia", conclude Leodori.(Com)