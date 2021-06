Repubblica Ceca: opposizione non è sorpresa dalla risoluzione dell'Europarlamento su Babis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione ceca non è sorpresa dalla risoluzione del Parlamento europeo sul conflitto di interessi del premier Andrej Babis. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Vit Rakusan, leader di Sindaci e indipendenti (Stan), ha dichiarato che "abbiamo ripetutamente segnalato che Babis ha un conflitto di interessi, relativo solo alla ricezione dei sussidi. Capisco il disappunto dei partner europei". Marketa Pekarova Adamova (Tradizione Responsabilità Prosperità 09 (Top 09), ha invece replicato alle accuse del premier all'Europarlamento, reo di interferire in affari interni cechi. "Le parole del primo ministro sul fatto che la decisione del Parlamento di Bruxelles mini la sovranità nazionale sono disgustose. Se non vuole che gli eurodeputati se ne occupino, non deve consentire che Agrofert riceva sussidi, ma questo costerebbe troppo alle sue aziende", ha detto la politica di opposizione. Vojtech Filip, leader del Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm), suggerisce invece al capo dell'esecutivo di trovare il modo di fare politica e fari affari in simultanea in una maniera che sia compatibile con la legge. (segue) (Vap)