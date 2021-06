Repubblica Ceca: opposizione non è sorpresa dalla risoluzione dell'Europarlamento su Babis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto di interessi ormai riconosciuto del primo ministro ceco Andrej Babis deve essere risolto e le preoccupazioni sulle violazioni dello stato di diritto in Repubblica Ceca devono essere affrontate. E' quanto affermano i deputati europei in una risoluzione adottata con 505 voti a favore, 30 contrari e 155 astensioni, e dove i deputati deplorano i tentativi segnalati nel marzo 2020 dal governo ceco di legalizzare i conflitti di interesse del primo ministro Babis attraverso una legislazione ad hoc. I deputati sono anche profondamente preoccupati per la pressione politica sui media indipendenti cechi e sul precedente procuratore generale del paese. Ritengono che la mancanza di azione del governo ceco nell'affrontare il conflitto di interessi del primo ministro "ha un impatto negativo sul funzionamento delle autorità statali ceche e sul rispetto della legislazione dell'Ue". Il Parlamento chiede alla Commissione di valutare questa situazione, "al fine di individuare le violazioni dello stato di diritto e, se confermato e sulla base delle sue conclusioni, attivare a tempo debito il meccanismo di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione". (segue) (Vap)