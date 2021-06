Repubblica Ceca: opposizione non è sorpresa dalla risoluzione dell'Europarlamento su Babis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati trovano inaccettabile che il primo ministro ceco sia ancora coinvolto nei negoziati del Consiglio sui programmi di finanziamento dell'Ue, mentre continua a ricevere i pagamenti agricoli dell'Ue attraverso le sue società del gruppo Agrofert. Insistono sul fatto che la situazione di conflitto di interessi deve essere affrontata completamente, o assicurandosi che Babis non abbia più alcun interesse economico nel gruppo Agrofert, o non dando finanziamenti Ue alle sue imprese. Un'altra opzione sarebbe quella di garantire che lui o altri membri del suo governo si astengano completamente dal processo decisionale dell'Ue che potrebbe riguardare direttamente o indirettamente gli interessi del gruppo Agrofert. Sottolineano inoltre che "sembra dubbio che una tale misura possa affrontare adeguatamente il conflitto di interessi nella pratica, se le persone in questione continuano ad esercitare le loro funzioni pubbliche, e che le dimissioni dal servizio pubblico costituiscono quindi un mezzo più adeguato per affrontare pienamente il conflitto di interessi". (segue) (Vap)