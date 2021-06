Repubblica Ceca: opposizione non è sorpresa dalla risoluzione dell'Europarlamento su Babis (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati condannano la pratica di ritirare i finanziamenti Ue dai progetti per finanziarli dal bilancio nazionale una volta che la Commissione o i revisori Ue hanno rilevato delle irregolarità. Sottolineano inoltre che "i cittadini e i contribuenti cechi non dovrebbero pagare o subire alcuna conseguenza derivante dal conflitto di interessi del primo ministro Babis" e chiedono che le società del gruppo Agrofert restituiscano tutte le sovvenzioni ricevute illegalmente dall'Ue o dal bilancio nazionale ceco. La risoluzione critica la lunghezza del processo di audit dell'Ue e chiede una revisione delle regole per consentire un recupero più tempestivo dei fondi Ue indebitamente versati. I deputati sono anche preoccupati per le debolezze nella rendicontazione dell'Ue che rendono difficile identificare chi riceve i fondi dell'Ue e quindi chiedono un sistema di rendicontazione e monitoraggio digitale standardizzato, accessibile al pubblico e interoperabile. (Vap)