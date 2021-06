Germania: corsa alla Cancelleria, Laschet (Cdu) batterebbe sia Baerbock (Verdi) sia Scholz (SpD)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Germania vi fosse l'elezione diretta del cancelliere, il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Armin Laschet, candidato del proprio partito e dell'Unione cristiano-democratica (Csu), batterebbe entrambi gli avversari: Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck, e il ministro delle Finanze Olaf Scholz, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). È quanto si apprende da un sondaggio dell'istituto demoscopico tedesco Wahlen per l'emittente televisiva “Zdf”. In un confronto con Baerbock, Laschet ottiene il 59 per cento, mentre la leader ecologista è al 31 per cento. Rispetto al 21 maggio scorso, le preferenze per il presidente della Cdu sperimentano un balzo di 13 punti, mentre quelle di Baerbock crollano di 11 punti. Il divario è nettamente meno ampio tra Laschet e Scholz: il primo al 46 per cento (+5), il secondo al 43 per cento (-2). Baerbock verrebbe nettamente sconfitta anche in un confronto con Scholz. Il ministro delle Finanze è, infatti, al 58 per cento (+10), mentre la copresidente dei Verdi si ferma al 32 per cento (-9). (Geb)