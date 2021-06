Covid: Verdi, sospensione brevetti consente di considerare vaccini bene pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione temporanea dei brevetti permetterà di considerare i vaccini quale bene pubblico. Lo ha dichiarato la delegazione italiana dei Verdi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato ed Eleonora Evi. "Grazie ad un emendamento del nostro gruppo (Greens/Efa) oggi il Parlamento europeo si è spaccato in due ed è stato approvato un emendamento sulla sospensione temporanea dei brevetti dei vaccini che consentirà che i vaccini siano considerati un bene pubblico, che venga garantita trasparenza nei contratti firmati dalla Commissione europea con le aziende farmaceutiche sui dati relativi ai costi di produzione e ai contributi pubblici e sia garantita trasparenza degli studi scientifici per verificare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini e dei farmaci anti Covid", hanno dichiarato in una nota. "Il voto di oggi è un segnale politico forte, in vista del voto finale della risoluzione finale. Il nostro emendamento, passato grazie a un solo voto (325 favorevoli e 324 contrari), chiede una revoca temporanea dei diritti di proprietà intellettuale per i vaccini contro il Covid-19", hanno concluso. (Beb)