Ambiente: assessore Montuori (Roma Capitale), fieri di ospitare progetto "Green Garden G20"

- Le città sono i luoghi in cui si giocheranno le sfide della sostenibilità e per questo il Comune di Roma è fiero di ospitare il progetto del "Green Garden G20", come luogo capace di legare il futuro al passato e concreta testimonianza dell’impegno romano e italiano sul tema. Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica e alle infrastrutture di Roma Capitale, Luca Montuori, nel corso dell'inaugurazione del "G20 Green Garden", organizzato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione (Fao) in collaborazione anche con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. “È importante che questo progetto sia a Roma perché Roma è una città patrimonio del mondo", ha detto Montuori, per il quale è importante che "si possa venire qui e prendere consapevolezza degli impegni cittadini" per l’ambiente. (Res)