© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’unico modo per uscire dal blocco dei licenziamenti, senza creare in emergenza sociale, è farlo gradualmente ed in modo selettivo perché l’economia non è uguale per tutti e dunque ci sono settori” che stanno lavorando “come quello dell’edilizia dove non c’è bisogno” del blocco. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervenendo a “L’aria che tira” su La7. (Rin)