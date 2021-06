Difesa: Pompeo a media Israele, vendita F-35 a Emirati "decisiva" per accordi di Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, ha dichiarato al quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth" che l'accordo per la vendita da parte degli Stati Uniti di caccia stealth multiruolo F-35 agli Emirati Arabi Uniti è stata parte integrante e decisiva per gli accordi di Abramo firmati da Israele ed Emirati lo scorso anno. Per mesi, i funzionari israeliani, statunitensi ed emiratini hanno pubblicamente negato che l'accordo sulle armi facesse parte dei negoziati che hanno portato all'accordo di normalizzazione tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, firmato il 15 settembre scorso a Washington. I funzionari dell'amministrazione di Donald Trump hanno riconosciuto all'epoca che l'accordo metteva Abu Dhabi in una posizione migliore per ricevere tali armi avanzate. Una fonte con conoscenza diretta dei colloqui ha detto al quotidiano israeliano “The Times of Israel” che sia gli Usa che Israele sapevano che l'accordo sulle armi facesse ampiamente parte degli accordi di Abramo. Dopo la firma a Washington lo scorso settembre, il quotidiano israeliano “Yedioth Ahronoth” ha riferito che tali accordi contenevano una clausola segreta che collegava la normalizzazione tra Israele e gli Emirati alla vendita di aerei avanzati da parte degli Stati Uniti. Gerusalemme, che aveva l’uso esclusivo di F-35 in Medio Oriente, inizialmente si è opposta a qualsiasi altra potenza mediorientale che ottenesse il velivolo, citando le leggi degli Stati Uniti che dovrebbero mantenere un vantaggio militare nella regione. Tuttavia, a ottobre 2020, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, aveva fatto marcia indietro, rilasciando una dichiarazione congiunta con il ministro della Difesa, Benny Gantz, sostenendo che entrambi avevano concordato "che poiché gli Stati Uniti stanno aggiornando la capacità militare di Israele e stanno mantenendo il vantaggio militare qualitativo di Israele, quest'ultimo non si opporrà alla vendita di questi sistemi agli Emirati". (segue) (Res)