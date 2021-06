Difesa: Pompeo a media Israele, vendita F-35 a Emirati "decisiva" per accordi di Abramo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è stata una serie di azioni che hanno permesso agli accordi di avanzare e alla fine essere firmati, compreso" l'accordo F-35, ha sottolineato Pompeo a “Yedioth Ahronoth” in un'intervista che sarà pubblicata integralmente domani, 11 giugno, aggiungendo che anche l'assassinio del generale iraniano Qasem Soleimani era “profondamente legato” agli accordi di Abramo: "Ha dimostrato al mondo che gli Stati Uniti sono determinati nella loro battaglia contro l'Iran". Pompeo ha evidenziato che la decisione dell'amministrazione Trump di potenziare le capacità militari saudite, di spostare l'ambasciata statunitense a Gerusalemme e di dichiarare che gli insediamenti israeliani non sono incompatibili con il diritto internazionale, "ha portato i leader mondiali a concludere che queste persone, noi, l'amministrazione Trump, siamo persone serie e determinate". Ma quei leader mondali "avevano anche bisogno di altre promesse per sapere che li apprezziamo come partner nella difesa della pace. L'accordo per vendere l'F-35 è stato fondamentale per questo, perché ha dimostrato che abbiamo piena fiducia in loro come partner della difesa. Al di là della tecnologia del jet, al di là delle capacità che conferisce agli emiratini, la vendita stessa sta a significare che israeliani e americani credono che gli Emirati possano condividere la loro percezione della sicurezza. E questo è molto, molto importante", ha proseguito Pompeo. (segue) (Res)