Difesa: Pompeo a media Israele, vendita F-35 a Emirati "decisiva" per accordi di Abramo (3)

- Il dipartimento di Stato statunitense ha notificato al Congresso la proposta di accordo sulle armi a novembre - meno di due mesi dopo che gli Emirati hanno firmato un accordo di normalizzazione con Israele mediato dalla Casa Bianca. Dopo essere entrata in carica a gennaio, l'amministrazione Usa guidata da Joe Biden ha messo una pausa temporanea su diverse importanti vendite di armi a Paesi stranieri avviate dall'ex presidente degli Stati Uniti Trump, compreso l'accordo per fornire 50 jet da combattimento avanzati F-35 agli Emirati. Poi, ad aprile scorso, l'amministrazione ha comunicato al Congresso che sarebbe andata avanti con l'accordo. Nell'intervista, l’ex segretario Usa - che ha recentemente visitato Israele per partecipare alla cerimonia di congedo del capo del Mossad (i servizi segreti israeliani), Yossi Cohen - ha pesantemente criticato il comportamento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, durante il recente conflitto militare di 11 giorni tra Israele e Hamas a Gaza: "Sì, Biden ha sicuramente usato le parole giuste. Ma penso che la maggior parte delle persone che stavano guardando hanno capito che c'era davvero un messaggio completamente diverso", indicando il fatto che "nel momento in cui ha pronunciato parole di sostegno a Israele, ha rilasciato fondi ai palestinesi. Nell'esatto momento in cui la sua bocca parlava, ha tolto dalla lista delle entità designate terroristiche gli Houthi. Nell'esatto momento in cui ha fatto quel discorso, i funzionari Usa si sono seduti a Vienna e hanno parlato - anche se indirettamente - con gli iraniani, di diversi milioni di dollari che stanno per dare agli stessi stronzi che finanziano Hamas". Il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, ha dichiarato martedì 8 giugno che "centinaia" di sanzioni statunitensi resteranno in vigore contro l'Iran anche se gli Stati Uniti rientrassero nell'accordo nucleare del 2015. (Res)