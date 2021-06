Roma: preso ultimo componente baby gang di rapinatori seriali, 16enne finisce ai domiciliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla memoria dei cellulari in uso agli indagati, gli agenti hanno rilevato l'esistenza di una chat sulla piattaforma "Whatsapp" denominata "Il trio che spacca", dove erano contenuti messaggi chiaramente allusivi alle rapine di gennaio e ad altre rapine commesse dal gruppo criminale, dal mese di dicembre 2020 al mese di febbraio scorso. La prima risale a dicembre in zona Montesacro/Conca d'Oro all'interno di un parco, ai danni di un cittadino straniero, dove due individui dopo averlo aggredito, avevano tentato di portargli via il portafogli. Sempre a dicembre e sempre in zona Montesacro/Conca d'Oro due individui avevano tentato di rapinare una donna, cercando di sottrarle la borsa. E ancora il 9 e 16 gennaio scorsi, sulla terrazza del Pincio, una rapina ai danni di 3 giovani che, dopo essere stati aggrediti dal branco, venivano privati dei loro portafogli. Il 23 gennaio scorso, sempre sulla Terrazza del Pincio, la gang aveva provato 2 rapine: la prima, tentata, ai danni di due ragazzi e l'altra ai danni di 4/5 giovani, dove ad uno di loro avevano portato via un cappellino di un noto marchio. (Rer)