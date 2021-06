Milano 2021: Sala, non do niente per scontato, ma abbiamo vantaggio temporale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una partita aperta quella delle elezioni Comunali di Milano, con il centrosinistra che però gode di un “vantaggio temporale”. Questa l’opinione del sindaco e candidato sindaco Giuseppe Sala, che a chi - a margine dell’inaugurazione del Mimo (Milano Monza Motor Show) - gli ha chiesto cosa si aspetti dal centrodestra in vista delle amministrative, ha risposto: “A questo punto un candidato arriverà ed è bene che ci sia, perché nella tradizione milanese la competizione elettorale è sempre stata accesa, quindi io veramente non do niente per scontato”. “Certo - ha poi osservato Sala - abbiamo un grande vantaggio temporale perché la corsa per diventare sindaco non è la corsa di uno, ma la corsa di tanti. Il mio vantaggio è che ho in giro tanti candidati in cerca di voti per loro e quindi per me”. (Rem)