Varese: Polizia Gallarate allontana da casa 47enne per maltrattamenti contro moglie e figli

- Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Gallarate ha dato esecuzione a un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare emessa dal G.I.P. di Busto Arsizio, a carico di un cittadino pakistano di 47 anni, resosi responsabile di pesanti episodi di maltrattamento contro la moglie e i cinque figli, di cui quattro minorenni. Il provvedimento è stato emesso a seguito di richiesta della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, alla luce del quadro indiziario delineato dagli investigatori del Commissariato relativamente ai gravi episodi di maltrattamento perpetrati dal soggetto. Gli agenti delle Volanti gallaratesi, infatti, erano intervenuti lo scorso 23 marzo presso il nucleo familiare dell'indagato, dove era stato segnalato che l'uomo, dopo un pomeriggio passato a bere superalcolici, era andato in escandescenze, minacciando e aggredendo fisicamente i propri familiari. Sul posto gli agenti hanno trovato l'uomo e gli hanno sequestrato un coltello da cucina che aveva nascosto sotto un cuscino del divano su cui era sdraiato. I poliziotti hanno così scoperto che quell'episodio era l'ultimo di una infernale vicenda di continue vessazioni, minacce, lesioni e insulti nei confronti di tutti i propri familiari, situazione che oramai aveva gettato la famiglia in uno stato di vera e propria prostrazione a causa del clima di continuo e incombente terrore generato dal capofamiglia. Gli investigatori del Commissariato di Gallarate, dopo avere accertato che l'uomo, a seguito del primo intervento, si fosse effettivamente allontanato in pianta stabile dal domicilio familiare, coordinati dal magistrato titolare delle indagini, hanno portato avanti le indagini per meglio delineare le sue responsabilità: un solido impianto probatorio in base al quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, corredandolo del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai propri familiari e di comunicare con gli stessi. (Rem)