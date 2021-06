© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Pd cambi idea e sostenga Carlo Calenda, solo così si evita ballottaggio tra Raggi e centrodestra". Lo ha detto il deputato di Italia viva, Ettore Rosato, a Sky Tg24. Roma, ha aggiunto "ha bisogno di una svolta per risolvere problemi concreti e per avere una prospettiva per il futuro. Calenda potrebbe fare quanto fatto a Milano da Beppe Sala". (Rin)