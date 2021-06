© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi de Magistris, candidato presidente della Regione Calabria, inaugurerà domani alle 19 a Cosenza in via Caloprese 31 la sede del comitato elettorale a sostegno della sua candidatura alla presidenza. Luigi de Magistris, subito dopo l'apertura della sede elettorale, si intratterrà nel piazzale antistante la sede per un incontro pubblico. L'annuncio in una nota. (Ren)