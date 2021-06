Ungheria: ministra Famiglia, possiamo goderci di nuovo la vita grazie ai vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ungheresi possono nuovamente godersi la vita grazie all'elevato tasso di vaccinazioni contro il coronavirus. Lo ha dichiarato Katalin Novak, ministra della Famiglia, intervistata dall'emittente statunitense "The Answer Broadcasting". La sanità dell'Ungheria non è mai collassata durante la pandemia e "ora ci stiamo riprendendo lentamente anche da un punto di vista economico", ha detto. "Stiamo recuperando i posti di lavoro e il tasso di occupazione ora è alto quanto prima della pandemia", ha continuato la ministra. Sulla politica familiare magiara, Novak ha affermato che il governo vuole "consentire ai giovani di avere quanti figli vogliono al momento in cui decidono di averne". A proposito di aborto ritiene che sia "naturale" per un esecutivo "difendere la vita". "Noi tuteliamo la vera libertà di scelta, perché puoi decidere di sposarti o di non farlo, di avere bambini o non averne, puoi scegliere di avere una famiglia ampia o non averne alcuna", ha affermato Novak. "Penso che la vera scelta sia essere in grado di considerare queste opzioni e dire di voler essere una madre a tempo pieno o di voler essere occupata a tempo pieno e non volere figli", ha detto la ministra. Toccando il tema dell'immigrazione, Novak ha detto che c'è "un consenso nazionale" di opposizione all'immigrazione di massa e alla necessità di difendere i confini. (Vap)