Imprese: Donnet (Generali), impegnati ad integrare la sostenibilità nel nostro business

- Il cambiamento climatico è un’emergenza che impone un cambiamento in tutto ciò che facciamo, inclusi gli investimenti: da circa tre anni Generali è impegnata ad integrare la sostenibilità nel proprio business, dando priorità ad asset con un impatto carbonico limitato e con prodotti sempre più green. Così Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervistato nel quadro del convegno “Financial Times Managing Assets for Insurers”. “Ora stiamo accelerando, e in occasione del nostro 190mo anniversario abbiamo lanciato il fondo Fenice 190: 3,5 miliardi di investimenti in Pmi, istruzione, sanità, green housing, innovazione, digitale e infrastrutture verdi, dedicati ad una ripresa sostenibile”, ha detto, valutando positivamente il proseguimento delle campagne vaccinali. (Ems)