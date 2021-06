Romania: Psd presenta mozione di sfiducia contro ministro per i Progetti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico romeno (Psd), forza di opposizione al Parlamento della Romania, ha presentato una mozione di sfiducia contro il ministro degli Investimenti e dei Progetti europei, Cristian Ghinea, sul tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Lo ha annunciato il leader del Psd, Marcel Ciolacu in una dichiarazione. Secondo Ciolacu, a differenza della Romania, Paesi come Bulgaria, Ungheria o Polonia hanno ottenuto finanziamenti per i lavori di irrigazione nell'ambito del Pnrr. Dal canto suo, il co-presidente dell'Usr Plus (al governo), Dan Barna, ha affermato che la mozione del Psd contro il ministro Ghinea è "una beffa", in quanto i socialdemocratici sono "i meno legittimati" a esprimere insoddisfazioni visto che negli anni che sono stati al governo "non hanno fatto nulla per il Paese". I socialdemocratici hanno già inoltrato mozioni di sfiducia, tutte respinte, contro i ministri Vlad Voiculescu (Salute), Claudiu Nasui (Economia) e Adrian Oros (Agricoltura). (Rob)