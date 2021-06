Difesa: Tofalo (M5s), Marina militare da 160 anni difende con coraggio i mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il 160mo anniversario della Marina militare. 160 anni di difesa dei mari con coraggio, valori, tradizioni, vite salvate e imprese come quella di Premuda quando in piena prima guerra mondiale, il capitano di Corvetta Luigi Rizzo non esitò un istante: i siluri del suo Mas e di quello comandato dal guardiamarina Aonzo colpirono in pieno la corazzata austriaca 'Santo Stefano'. I Mas riuscirono a sfuggire alla reazione austriaca ed a tornare indenni alla base. Una grande impresa che determinò una svolta decisiva! Auguri a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare impegnati in Italia e all’estero". Questo il messaggio di auguri in occasione del 160mo anniversario della Marina militare pubblicato sui social dal parlamentare Angelo Tofalo, già sottosegretario di Stato alla Difesa nei governi Conte I e II. (Com)