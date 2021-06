Omicidio Willy: in aula i sindaci di Colleferro e Paliano per costituzione parte civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aula di Corte d'assise a Frosinone dove questa mattina comincia il processo in corte d'assise per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono presenti Domenico Alfieri, sindaco di Paliano città in cui risiedeva Willy e Pierluigi Sanna sindaco di Colleferro dove il ragazzo è stato ucciso. Le due comunità chiederanno di costituirsi parte civile, cosa che farà anche il comune di Artena, città degli imputati, il cui sindaco Felicetto Angelini è sottoposto a misura cautelare per altri fatti. (Rer)