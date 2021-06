Imprese: Donnet (Generali), Solvency II buona direttiva ma serve omogeneità tra regolatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo un dialogo molto positivo con le istituzioni europee, che comprendono molto bene la necessità di una regolamentazione in materia di investimenti che sia coerente con le necessità derivanti dal Next Generation Eu: il contesto politico è positivo, ora dobbiamo convincere i regolatori. Così Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervistato nel quadro del convegno “Financial Times Managing Assets for Insurers”. “Credo che Solvency II sia una buona regolamentazione che ha funzionato molto bene nel dare certezze ai policy holders, e lo dimostra il fatto che l’industria assicurativa sia stata molto resiliente durante la pandemia: possiamo però migliorarla, soprattutto spingendo per una maggiore omogeneità tra i regolatori dei diversi Paesi in modo da garantire una competizione più sana”, ha spiegato, ribadendo che il Next Generation Eu rappresenta una grande opportunità per dare il via ad una ripresa sostenibile a cui le compagnie assicurative possono contribuire investendo nell’economia reale, nel real estate, nel private equity e in infrastrutture. (Ems)