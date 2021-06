Imprese: Assolombarda, on line nuova piattaforma "Your Next Milano", durante pandemia l'occupazione femminile in città ha tenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia a Milano, in controtendenza con il resto del Paese, le donne hanno registrato una minore perdita del lavoro rispetto agli uomini. È quanto emerge da uno studio pubblicato su "Your Next Milano", la nuova piattaforma di Assolombarda da oggi online, a cura del Centro Studi, ideata per ospitare le analisi su Milano e su alcuni asset di sviluppo della città. In una nota l'associazione industriali della Lombardia spiega che il sito si pone come punto di riferimento per il territorio e per tutti gli stakeholder: istituzioni, imprese, cittadini, media, offrendo studi sulle tematiche più rilevanti della nostra economia e mettendo a disposizione indagini e infografiche interattive, scaricabili e condivisibili, anche sui principali canali social. Tra i focus già disponibili su "Your Next Milano" ci sono, appunto, le analisi relative all'impatto della pandemia rispettivamente sul mercato del lavoro, sullo smartworking, sull'economia, sulle disuguaglianze, sulla mobilità, sull'attrattività. Il più recente riguarda il tema di grandissima attualità dell'occupazione femminile durante la crisi pandemica. Lo studio mette in luce la minore perdita di occupazione delle donne a Milano nel 2020 rispetto agli uomini. Un risultato in controtendenza rispetto a quanto accade a livello nazionale. Infatti, sono più di cinquemila le donne che hanno perso il lavoro nel capoluogo lombardo nel 2020, pari al -0,7 per cento delle occupate. Il calo è però più contenuto di quello degli uomini (-1,8 per cento) a differenza di quanto accade in Italia, dove è la componente femminile a soffrire maggiormente. È l'effetto, viene spiegato, della struttura economica del territorio, che vede - prima di tutto - una forte presenza di donne in settori rilevanti dell'economia locale e che sono stati fondamentali nella pandemia, come la sanità e il commercio di beni essenziali. Oltre a una concentrazione delle donne in lavori a maggiore contenuto professionale dove è stato possibile un uso più esteso dello smart working di emergenza. (segue) (Com)