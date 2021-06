Imprese: Assolombarda, on line nuova piattaforma "Your Next Milano", durante pandemia l'occupazione femminile in città ha tenuto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In secondo luogo, Milano è da sempre una città che offre più opportunità lavorative alle donne rispetto al resto del Paese. Infatti, è la quarta provincia italiana dopo Trieste, Bologna e Bolzano per tasso di occupazione femminile: al 64,2 per cento nel 2020, ben sopra la media nazionale del 49 per cento. Tuttavia, rimane ampio il gap di genere: 9 punti percentuali distanziano il tasso di occupazione femminile da quello maschile a Milano, molti meno dei 28 punti nazionali, ma ancora troppi rispetto ai benchmark europei. Infatti, rispetto alle regioni europee a maggior vocazione produttiva, la percentuale di donne occupate a Milano è in linea con Cataluña (65,0 per cento) e Rhone-Alpes (65,7 per cento), ma ancora lontana dalle regioni tedesche, vicine al 75 per cento (Baden Wurttemberg 74,8 per cento, Bayern 75,8 per cento). Se guardiamo, tuttavia, al gap di genere, i 9 punti percentuali di Milano sono quasi il doppio della distanza tra occupazione maschile e femminile in Rhone-Alpes (5,2 punti) e comunque ben al di sopra di quello delle altre regioni benchmark, intorno ai 7 punti. Infine, questa crisi si differenzia dalle passate per una crescita più rapida e consistente della inattività, in particolare per effetto della sfiducia a trovare un impiego. Tra il 2019 ed il 2020, infatti, la quota di popolazione che non ha un lavoro né lo cerca (gli inattivi) è aumentata sia tra gli uomini (dal 19,8 per cento al 22,3 per cento), sia tra le donne (dal 30,1 per cento al 31,8 per cento, quindi con una crescita più contenuta di +1,7 punti), ma la stessa dinamica nasconde una differenza sostanziale. (segue) (Com)