Imprese: Assolombarda, on line nuova piattaforma "Your Next Milano", durante pandemia l'occupazione femminile in città ha tenuto (3)

- Tra gli uomini è diventato inattivo sostanzialmente chi ha perso il lavoro, il calo dell'occupazione maschile è infatti speculare, -2,6 punti, e il tasso di disoccupazione rimane sostanzialmente invariato. Al contrario, la maggior quota di donne inattive deriva in parte dal calo del tasso di occupazione (-1,2 punti), in parte dalla diminuzione della disoccupazione (-0,5 punti, dal 6,3 per cento del 2019 al 5,8 per cento del 2020). Pertanto, per la componente femminile la condizione di inattività (e l'effetto scoraggiamento) si è verificata sia tra chi ha perso il posto di lavoro, sia tra chi ha smesso di cercarlo. Rispetto a questa dinamica complessiva, a Milano si distinguono le donne tra i 18 e i 29 anni, che nell'anno della pandemia non hanno rinunciato a cercare (e alcune a trovare) opportunità lavorative: nel 2020 infatti diminuiscono le giovani inattive (-0,6 pp, dal 49,2 per cento al 48,6 per cento), aumentano le disoccupate (+0,7 pp), crescono lievemente le occupate (+0,2 pp). La Nota di assolombarda si conclude annunciando le prossime analisi, a cura del proprio Centro Studi, pubblicate su Your Next Milano a partire da fine giugno con cadenza mensile: la smart city, quindi come Milano, alla luce della pandemia, interpreta e realizza la smartness urbana nel confronto con i benchmark europei; l'internazionalizzazione delle imprese e la loro tenuta competitiva in termini di export e di partecipazione alle filiere globali. E, inoltre, una particolare attenzione sarà data all'attrattività di Milano nel confronto globale verso i talenti, gli studenti, i turisti, gli investimenti esteri. La nuova piattaforma sarà, inoltre, integrata con "Genio & Impresa", il web magazine di Assolombarda. Infatti, ad ogni analisi pubblicata su "Your Next Milano", il web magazine dedicherà al tema racconti di impresa, interviste, opinioni, focus e articoli correlati. (Com)