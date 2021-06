Trasporto aereo: Air Montenegro effettua primo volo, presente il ministro Milatovic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 maggio è iniziata la vendita dei biglietti aerei da parte della nuova compagnia. I biglietti riguardavano i primi voli effettuati dalla nuova compagnia montenegrina, ovvero quelli fra Podgorica e Belgrado e fra Tivat e Belgrado a partire dal prossimo 10 giugno. La compagnia ha assunto il nome definitivo dopo essere presentata nei mesi scorsi come ToMontenegro. La compagnia deve sostituire la vecchia Montenegro Airlines dopo che questa è stata chiusa lo scorso dicembre. Montenegro Airlines è ufficialmente entrata in procedura fallimentare secondo quanto riferiva il 4 maggio la stampa locale. La procedura di fallimento era stata richiesta dall'Agenzia delle entrate e delle dogane del Paese balcanico a causa di un debito fiscale di 11,9 milioni di euro. Montenegro Airlines ha chiuso completamente le attività lo scorso 26 dicembre. La compagnia aerea ha dichiarato il giorno prima di aver deciso di compiere questo passo a causa della decisione del governo di non sostenerla finanziariamente in futuro. (Seb)