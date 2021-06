Difesa: Fincantieri supporterà Daewoo in design nuove portaerei coreane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di Madex (International Maritime Defense Industry Exhibition) 2021, uno dei principali saloni navali dell’Asia Pacifico, Fincantieri ha firmato un contratto con Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Dsme) per il supporto al Conceptual Design della nuova classe di portaerei "Cvx" per la Marina della Repubblica di Corea (Corea del Sud). Il programma relativo all’unità capoclasse prevede la gara per il Basic Design a partire dalla seconda metà del 2021, mentre la progettazione di dettaglio e la costruzione prenderanno avvio negli anni successivi. E' quanto si legge in una nota di Fincantieri. La firma è avvenuta tra Jung Woo Sung, viceoresident Naval & Special Ship Marketing Division di Dsme, e Marco Cerruti, Regional Sales Manager di Fincantieri, alla presenza Federico Failla, ambasciatore d’Italia a Seul, dell’ammiraglio di squadra Dario Giacomin, vicesegretario generale e vicedirettore nazionale degli Armamenti, e dell’ammiraglio di divisione Antonio Natale, Advisor del capo di Stato maggiore della Marina militare. (segue) (Com)