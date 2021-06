Malesia: re Abdullah terrà il secondo giro di incontri con le forze politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Malesia, Abdullah di Pahang, terrà oggi il secondo giro di incontri con i leader politici del Paese. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Malay Mail”, il re ha incontrato questa mattina il vicepresidente del Partito islamico malese, Tuan Ibrahim, presso la residenza reale a Kuala Lumpur. Anche Mahathir Mohamad, leader del Partito dei combattenti per la patria, e Shafie Apdal, il presidente del Partito del patrimonio del Saba, incontreranno oggi il sovrano malese. Le parti discuteranno del panorama politico interno e della situazione epidemiologica dovuta al Covid. Le forze politiche affronteranno anche la questione del Parlamento, le cui sedute sono attualmente sospese a causa dello stato di emergenza indetto dal re lo scorso gennaio, che dovrebbe restare in vigore fino al primo agosto. Ciò ha scatenato polemiche soprattutto tra i gruppi di opposizione, che hanno promosso una petizione per chiedere la fine dello stato di emergenza. Il premier Muhyiddin Yassin, tuttavia, ha ribadito che “consiglierà al re di sciogliere il Parlamento una volta che la situazione dovuta al Covid sarà sotto controllo”. A partire dal primo giugno inoltre, la Malesia è entrata in un periodo di "lockdown" che rimarrà in vigore fino a metà del mese, in cui solo 17 settori considerati “essenziali” saranno autorizzati ad operare, mentre i cittadini potranno allontanarsi dalle proprie abitazioni solo per spese di prima necessità come cibo e farmaci, o assistenza sanitaria. (Fim)