Imprese: Donnet (Generali), finora non abbiano investito in criptovalute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali non ha investito nelle criptovalute e non ha in programma di farlo al momento, vista la complessità a comprenderne i rischi. Così Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervistato nel quadro del convegno “Financial Times Managing Assets for Insurers”. “Non l’ho fatto nemmeno io privatamente: è già molto complicato comprendere le dinamiche e il futuro andamento dei tassi di interesse e dell’inflazione, e le difficoltà aumentano ulteriormente per le criptovalute”, ha spiegato, sottolineando comunque la necessità di comprendere un “fenomeno reale”. “Come Generali abbiamo investito molto nella blockchain invece, che è legata alle criptovalute e che ritengo giocherà un ruolo importante per l’industria assicurativa”, ha aggiunto. (Ems)