Spagna: ministro Escriva, a giugno ogni giorno 10 mila lavoratori fuori da cassa integrazione

- In Spagna nel corso del mese di giugno circa 10 mila lavoratori al giorno stanno abbandonando la cassa integrazione straordinaria (Erte), il triplo rispetto al mese precedente (3-4 mila al giorno). Lo ha affermato il ministro dell'Inclusione, della Sicurezza sociale e della Migrazione, Jose Luis Escriva, in un'intervista televisiva ad "Antena 3". In totale, in questo momento ci sono circa 470 mila lavoratori in Erte, rispetto al milione del febbraio scorso. A questo proposito, Escrivà ha evidenziato come l'accelerazione nella ripresa nel mercato del lavoro sia "enorme" grazie, in particolare, all allentamento delle misure restrittive dovute alla pandemia del coronavirus e alla nuova proroga dell'Erte che "incoraggia" il ritorno dei lavoratori all'attività attraverso dei bonus nei contributi alla previdenza sociale. Allo stesso tempo, Escriva ha dichiarato che a giugno le nuove iscrizioni alla previdenza sociale stanno andando "straordinariamente bene" ed ha espresso la sua convinzione che questo mese si supereranno i 150 mila nuovi contribuenti, dei quali 50 mila nel solo settore alberghiero e della ristorazione. In merito alla crisi migratoria che nelle scorse settimane ha colpito Ceuta, città autonoma spagnola in territorio nordafricano, Escriva sottolineato la necessità di aiutarla in quanto "è chiaro che sta assumendo il maggior costo di gestione di questa situazione" spiegando che la Spagna ha presentato una richiesta di aiuti alla Commissione europea di 10 milioni di euro. (Spm)