Roma 2021: Calenda a Gualtieri, fai confusione su democrazia, non autorizzi tu voto cittadini

- Carlo Calenda (Azione) candidato sindaco di Roma in una nota risponde a Roberto Gualtieri, candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma, ospite questa mattina a Sky Tg 24. "Caro ⁦Gualtieri credo tu faccia un po' di confusione sul concetto di democrazia. Non sei tu ad autorizzare il voto dei cittadini di centro sinistra. Voteranno alle elezioni chi riterranno più adeguato per governare Roma. Continui a non parlare dei nodi veri". "Su Ama, Atac, impianti per rifiuti - aggiunge Calenda - da ministro non hai fatto nulla per Roma, da candidato parli solo di tavoli e primarie. Aggiungo che non chiarisci il rapporto con i 5S sia sul ballottaggio, sia in caso di vittoria se farai o meno la giunta con loro come è accaduto in Regione. Basta ciance". (Com)