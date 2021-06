Argentina: Fernandez si scusa per parole accusate di razzismo, ironia di Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, si è scusato con quanti si sono sentiti "offesi" dalla ricostruzione da lui fatta sulle origini dei popoli latinoamericani, oggetto di accuse di razzismo che imperversano sulla rete. "I messicani vengono dagli Indios, i brasiliani sono venuti dalla selva ma gli argentini sono arrivati con le barche dall'Europa", ha detto Fernandez al fianco del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in visita in questi giorni nella regione. "Non volevo offendere nessuno, ma in ogni modo, chi si è sentito offeso o oscurato riceva da subito le mie scuse", ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha ricordato che non era la prima volta si ricordava che gli "argentini discendono dalle barche", frase attribuita al premio nobel della letteratura, Octavio Paz. "Nella prima metà del XX secolo abbiamo ricevuto oltre cinque milioni di immigranti che hanno convissuto con i nostri popoli nativi. La nostra diversità è un orgoglio", ha aggiunto Fernandez. Tra le tante risposte finite in rete, non sfugge quella del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ha pubblicato una sua foto in compagnia di un gruppo di indigeni, accompagnata da una asciutta didascalia: "Selva!". (segue) (Abu)