Argentina: Fernandez si scusa per parole accusate di razzismo, ironia di Bolsonaro (2)

- D'altro canto, Bolsonaro non è nuovo ad attacchi ironici nei confronti dell'omologo argentino, a condimento di un rapporto che non è mai stato disteso. Il presidente del Brasile, nella regione spesso accusato per la sua contiguità alle Forze armate, non si era fatto sfuggire la decisione di Buenos Aires di impiegare l'esercito nell'organizzazione logistica di programmi contro la diffusione del nuovo coronavirus, a metà aprile. "Esercito argentino nelle strade per far rimanere le persone in casa. Coprifuoco tra le 20 e le 8. Buona giornata a tutti", ha scritto Bolsonaro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, riportando l'immagine spesa dal quotidiano argentino "Infobae" per descrivere le novità decise dalla Casa Rosada. "Per la prima volta l'esercito uscirà in strada per controllare che si eseguano le drastiche misure annunciate dal presidente", recita la didascalia a corredo di una foto di militari con la mascherina. In un successivo messaggio, Bolsonaro ricorda che le forze armate brasiliane sono impegnate "nel trasporto di 320 chili di materiale sanitario e di vaccini contro la covid-19, presso il comune di Boca do Acre, nello stato Amazzonia". (segue) (Abu)