Argentina: Fernandez si scusa per parole accusate di razzismo, ironia di Bolsonaro (3)

- "Bisognerebbe spiegare a Bolsonaro che in Argentina non c'è coprifuoco. In Argentina le Forze armate non svolgono compiti di polizia interna", aveva risposto Fernandez in una lunga intervista a "Radio 10". "Ho una grande considerazione del nostro Esercito, della nostra Marina e della nostra Aviazione militare, che hanno collaborato in modo magnifico al contrasto alla pandemia. Ora ho chiesto che mi aiutino ad allestire postazioni sanitarie perché si possano aumentare i test rapidi e ad affrontare alcune situazioni che si potrebbero presentare", ha aggiunto Fernandez, ricordando che le Forze armate avranno solo il compito di appoggiare l'assistenza sanitaria e non di limitare la circolazione delle persone. (Abu)