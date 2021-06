Polonia: premier Morawiecki, aumentare la presenza di imprese tedesche nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia farà di tutto per accrescere la presenza di imprese tedesche nel suo territorio e delle proprie in Germania. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". "Non è un segreto che la Germania sia il nostro principale partner commerciale. L'economia polacca negli ultimi anni è molto cambiata e il suo rapido sviluppo è dipeso anche dalla buona collaborazione con le società tedesche. Quasi 6 mila operano nel mercato polacco", ha riferito Morawiecki, che ha incontrato alcuni dei rappresentanti del mondo imprenditoriale tedesco. "Gli investitori stranieri hanno bisogno di una forza lavoro qualificata e ben formata", che la Polonia possiede, ha aggiunto. Altri punti importanti sono "la nostra infrastruttura" e "gli incentivi a investire", ha concluso. Il valore degli scambi con Berlino negli ultimi 30 anni è cresciuto di sette volte e continua a crescere. (Vap)