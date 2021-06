Italia-America latina: Sereni, Borrell e ministri Ue a prossimo vertice di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla decima conferenza Italia-America latina e Caraibi, in agenda a Roma il 25 e 26 ottobre, saranno invitati per la prima volta l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Josep Borrell, e alcuni ministri europei. Lo ha detto la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, presentando in commissione esteri della Camera le linee di azione del governo con la regione dell'America latina e Caraibi. Una delle "iniziative importanti" con cui il governo intende ridare "un contributo decisivo al ritorno di una centralità strategica della regione nell'agenda europea e italiana", ha detto Sereni rilanciando la convinzione che "il partenariato tra le due regioni sia obiettivo fondamentale in un mondo globalizzato, dove solo la collaborazione internazionale permette di fronteggiare sfide comuni, prima fra tutti quella della ripresa post pandemica".(Res)