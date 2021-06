India: crolla palazzo a Mumbai, almeno 11 i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone hanno perso la vita e 18 sono rimaste ferite nel crollo di un edificio residenziale a Mumbai, in India. Le autorità municipali hanno riferito che le operazioni di ricerca di sopravvissuti sono tutt'ora in corso, e che gli edifici circostanti a quello crollato sono stati evacuati per ragioni di sicurezza. Secondo i resoconti dei media locali, il crollo si è verificato alle ore 23 di ieri, e potrebbe essere stato causato dalle piogge torrenziali che hanno interessato la città nei giorni scorsi. Secondo il vicecommissario di Polizia di Mumbai, Vishal Thakur, il crollo del palazzo di tre piani ha coinvolto un edificio vicino, e non è chiaro quante persone siano ancora disperse sotto le macerie. (Inn)