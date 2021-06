Germania: il Bdi chiede di ridurre le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione dell'industria tedesca (Bdi) torna a chiedere la riduzione delle tasse come stimolo per la crescita della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, il presidente del Bdi Siegfried Russwurm ha affermato: “Le cifre lo dimostrano, i tagli alle tasse per le aziende in Germania, Paese dalle imposte elevate, non sono solo gestibili sul piano fiscale, ma hanno anche effetti positivi dimostrati sulla crescita economica”. Secondo il presidente del Bdi, l'abbassamento delle imposte sulle società porterebbe a “un'impennata della crescita e verrebbe in parte finanziato dalle entrate ulteriori generate” dall'espansione dell'economia. A tal fine, il Bdi chiede di ridurre l'imposta sulle società dal 15 al 10 per cento e di abolire completamente il contributo di solidarietà. L'associazione basa la richiesta su uno studio che ha commissionato all'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw), secondo cui, “in un confronto internazionale, la Germania è un Paese a tassazione elevata”. Pertanto, come evidenziato da Russwurm, “i tagli alle tasse non sono un regalo per le aziende, ma un prerequisito decisivo per ulteriori attività e investimenti in Germania”. Secondo il presidente del Bdi, infine, in questo modo verrebbe ridotto il debito che il Paese ha contratto per far fronte alla crisi del coronavirus. (Geb)