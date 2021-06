Polonia-Lettonia: ministro Esteri polacco oggi in visita a Riga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, sarà oggi in visita a Riga, in Lettonia. Lo rende noto un comunicato del suo dicastero. Nella capitale lettone Rau incontrerà l'omologo Edgars Rinkevics, dal quale è stato invitato. Nei colloqui tra i capi delle diplomazia polacca e lettone è previsto che si tocchino temi che spaziano dalle relazioni bilaterali all'agenda internazionale, a partire dalla situazione in Bielorussia e in Ucraina. La visita mira "a rafforzare la collaborazione polacco-lettone, soprattutto nell'ambito della politica verso l'est, della sicurezza, dell'economia". Durante il suo soggiorno a Riga, Rau sarà ricevuto anche dal presidente lettone, Egils Levits, e dal presidente del Parlamento, Inara Murniece. (Vap)