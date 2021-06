Libia: presidente parlamento convoca sessione a Tobruk lunedì per discutere legge bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, ha invitato i membri della Camera a partecipare alla sessione ufficiale che si terrà a Tobruk lunedì prossimo, 14 giugno. Secondo l'invito pubblicato dalla Camera dei rappresentanti sul proprio sito web, durante la prossima sessione si "discuterà del disegno di legge di bilancio generale dello Stato per l'anno 2021 e dell'assunzione delle posizioni sovrane". In occasione dell'ultima seduta, avvenuta il 25 maggio, il parlamento non ha concluso le discussioni in merito al progetto di bilancio generale del 2021, pertanto non ha approvato la legge di bilancio generale presentata dal Governo di unità nazionale.